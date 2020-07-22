«Леванте» подписал полузащитника «Мирандеса»

Полузащитник Микаэль Малса перешел в «Леванте»?. Об этом сообщает официальный сайт клуба. Ранее футболист выступал за «Мирандес».

Контракт рассчитан на четыре года. 24-летний футболист сборной Мартиники в сезоне-2019/20 провел 36 матчей за «Мирандес» и сделал две результативные передачи.