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«Леванте» подписал полузащитника «Мирандеса»

14:41

Полузащитник Микаэль Малса перешел в «Леванте»?. Об этом сообщает официальный сайт клуба. Ранее футболист выступал за «Мирандес».

Контракт рассчитан на четыре года. 24-летний футболист сборной Мартиники в сезоне-2019/20 провел 36 матчей за «Мирандес» и сделал две результативные передачи.

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