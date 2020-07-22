«Леванте» подписал полузащитника «Мирандеса»
14:41
Полузащитник Микаэль Малса перешел в «Леванте»?. Об этом сообщает официальный сайт клуба. Ранее футболист выступал за «Мирандес».
?Mickael Malsa, primer fichaje del #LevanteUD para el curso 20-21!— Levante UD ? (@LevanteUD) July 22, 2020
?Bienvenido, @MickaelMalsa! ???
?? https://t.co/sU3fAOhybw pic.twitter.com/gpA7Sn9mPI
Контракт рассчитан на четыре года. 24-летний футболист сборной Мартиники в сезоне-2019/20 провел 36 матчей за «Мирандес» и сделал две результативные передачи.
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