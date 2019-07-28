"Лестер" требует у "МЮ" 75 миллионов фунтов за Магуайра

Защитник "Лестера" Гарри Магуайр может стать игроком "Манчестер Юнайтед", сообщают британские СМИ.

Как информирует Daily Mail, "МЮ" предложил за игрока 72 миллиона фунтов + бонусы, благодаря которым сумма может вырасти до 80 миллионов. "Лисы" же хотят получить за игрока 75 миллионов без учета бонусов. Также указывается, что приобрести игрока "МЮ" может помочь продажа Ромелу Лукаку. Если Магуайр перейдет в "Манчестер Юнайтед", он станет самым дорогим защитником мира.

26-летний Гарри Магуайр в прошлом сезоне провел 32 матча за "Лестер" и забил три мяча.

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