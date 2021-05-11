«Лестер» согласовал контракт с Сумаре на пять лет

Полузащитник «Лилля» Бубакари Сумаре может продолжить карьеру в Англии, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 22-летний француз согласовал пятилетний контракт с «Лестером». «Лисы» заплатят за игрока около 25 миллионов евро.

В текущем сезоне Сумаре провел 41 матч за «Лилль», в которых сделал ldt голевые передачи и заработал 4 желтые карточки.