Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Лестер» согласовал контракт с Сумаре на пять лет

03:50
Теги:

Полузащитник «Лилля» Бубакари Сумаре может продолжить карьеру в Англии, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 22-летний француз согласовал пятилетний контракт с «Лестером». «Лисы» заплатят за игрока около 25 миллионов евро.

В текущем сезоне Сумаре провел 41 матч за «Лилль», в которых сделал ldt голевые передачи и заработал 4 желтые карточки.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Читайте также

Запомните «Спартак» Тедеско таким
«Спартак» — «Химки»: мяч попал в руку Идову, но гол гостей засчитан верно
«Спартак» проводил Тедеско: речь Федуна, слова тренера на русском и болельщики
Леонид Федун: «Тедеско навсегда останется в наших сердцах»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд