Буффон может перейти в «Барселону»
03:10
Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон может продолжить карьеру в Испании. Как сообщает Footmercato, «Барселона» провела предварительные прееговоры с 43-летним итальянцем.
Нынешний контракт Буффона с «Ювентусом» рассчитан до лета 2021 года. В июне футболист станет свободным агентом.
В этом сезоне голкипер провел 7 матчей в серии А, в трех из которых сохранил ворота в неприкосновенности.
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