Буффон может перейти в «Барселону»

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон может продолжить карьеру в Испании. Как сообщает Footmercato, «Барселона» провела предварительные прееговоры с 43-летним итальянцем.

Нынешний контракт Буффона с «Ювентусом» рассчитан до лета 2021 года. В июне футболист станет свободным агентом.

В этом сезоне голкипер провел 7 матчей в серии А, в трех из которых сохранил ворота в неприкосновенности.