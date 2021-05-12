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Буффон может перейти в «Барселону»

03:10
Джанлуиджи Буффон. Фото Instagram
Джанлуиджи Буффон. Фото Instagram
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Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон может продолжить карьеру в Испании. Как сообщает Footmercato, «Барселона» провела предварительные прееговоры с 43-летним итальянцем.

Нынешний контракт Буффона с «Ювентусом» рассчитан до лета 2021 года. В июне футболист станет свободным агентом.

В этом сезоне голкипер провел 7 матчей в серии А, в трех из которых сохранил ворота в неприкосновенности.

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