Дракслер согласился продлить контракт с «ПСЖ» до 2024 года

Полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер может остаться в клубе, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 27-летний немец согласился продлить контракт с парижанами до июня 2024 года. Ранее об этом сообщал L'Equipe.

Также отмечается, что защитник Алессандро Флоренци вернется в «Рому» по окончании сезона.

В текущем сезоне Дракслер провел 31 матч во всех турнирах, в которых забил 4 гола и сделал 7 результативные передачи.