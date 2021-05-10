Дракслер согласился продлить контракт с «ПСЖ» до 2024 года
07:03
Полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер может остаться в клубе, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По сведениям источника, 27-летний немец согласился продлить контракт с парижанами до июня 2024 года. Ранее об этом сообщал L'Equipe.
Также отмечается, что защитник Алессандро Флоренци вернется в «Рому» по окончании сезона.
В текущем сезоне Дракслер провел 31 матч во всех турнирах, в которых забил 4 гола и сделал 7 результативные передачи.
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