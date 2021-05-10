Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Дракслер согласился продлить контракт с «ПСЖ» до 2024 года

07:03
Теги:

Полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер может остаться в клубе, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 27-летний немец согласился продлить контракт с парижанами до июня 2024 года. Ранее об этом сообщал L'Equipe.

Также отмечается, что защитник Алессандро Флоренци вернется в «Рому» по окончании сезона.

В текущем сезоне Дракслер провел 31 матч во всех турнирах, в которых забил 4 гола и сделал 7 результативные передачи.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Читайте также

Миранчук в порядке: эффектно забил и сделал два гола «Аталанты» за полчаса
Овечкин гонится за рекордом канадца с украинскими корнями. Он лучший в НХЛ по голам в большинстве
Россия уступила в финале чемпионата мира. Но на Олимпиаде наши девушки фавориты
Россия — Швейцария: во сколько трансляция финала чемпионата мира по керлингу

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд