"Лестер" отклонил два предложения по Магуайру

"Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" сделали предложения по трансферу защитника "Лестера" Гарри Магуайра. "Лисы" ответили отказом, их не устраивает предложенная сумма, сообщает в своем Твиттере журналист Джейсон Борн со ссылкой на главного тренера "Лестера" Брендана Роджерса.

"Лестер" уже дал понять игроку, что готов отпустить его, если получит достойное предложение. Ранее сообщалось, что вероятная сумма трансфера может составить почти 90 миллионов евро.

Магуйар является основным защитником сборной Англии, вместе с которой занял четвертое место на чемпионате мира-2018 в России. Всего за национальную команду он провел 20 матчей и забил 1 гол.

Все о трансферах – здесь