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Лепехин: «Позиция Сантоса на поле не обсуждается, поэтому Круговой и перешел в ЦСКА»

Лепехин объяснил причину трансфера защитника «Зенита» Кругового в ЦСКА
Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Бывший защитник «Зенита» Константин Лепехин прокомментировал возможные трансферы питерского клуба в текущем сезоне РПЛ.

«Я не думаю, что интерес к Скопинцеву, Хлусевичу, Тикнизяну и Горшкову как-то связан с уходом Кругового, — приводит слова Лепехина «Евро-Футбол.Ру». — Это плановая работа «Зенита», который отслеживает всех, кто более-менее проявляет себя в РПЛ. Все эти игроки в России бросаются в глаза, поэтому и «Зенит» хочет их видеть у себя. Они очень яркие. Все зависит о желания самих футболистов и экономических моментов. Не думаю, что их будут покупать за 100 миллионов евро. Если кто-то из вышеназванных игроков и смог бы конкурировать с Сантосом, то не успешнее, чем сам Круговой. На данном этапе позиция Сантоса на поле не обсуждается, именно поэтому Круговой и покинул питерский клуб».

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос провел в этом сезоне за питерцев 23 игры во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

17 января ЦСКА сообщил о подписании контракта с Круговым до конца сезона-2027/28. Соглашение начнет действовать с 4 июня текущего года.

До конца сезона 25-летний защитник по решению руководства «Зенита» будет выступать за вторую команду. ЦСКА рассматривает вариант аренды Кругового из «Зенита-2».

«Зенит» под руководством тренера Сергея Семака набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России после 18 туров.

Источник: Евро-Футбол.Ру
Данил Круговой
Дуглас Сантос
Константин Лепехин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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