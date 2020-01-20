Лэмпард сообщил, что Мозес снова уйдет в аренду. Им интересуется «Интер»
17:17
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард сообщил, что полузащитник Виктор Мозес отправится в новую аренду.
Ранее сообщалось, что 29-летний нигериец перейдет в «Интер». Итальянский клуб возглавляет Антонио Конте, который работал с Мозесом в «Челси».
— Мозес возвращается в клуб с целью уйти куда-нибудь еще, — приводит слова Лэмпарда Sky Sports. — Переговоры продолжаются.
С начала 2019 года Мозес был арендован «Фенербахче». В текущем сезоне полузащитник провел 6 матчей в чемпионате Турции, в которых забил один гол и сделал результативную передачу.
За «Челси» Мозес выступает с 2012 года. За это время он был в аренде у «Ливерпуля», «Стока», «Вест Хэма» и «Фенербахче».
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