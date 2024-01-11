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Сегодня, 17:20

Le Parisien: «Локомотив» заинтересован в защитнике «Страсбура» Ньямси

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Жерзино Ньямси.
Фото Global Look Press

«Локомотив» может подписать защитника «Страсбура» Жерзино Ньямси, сообщает Le Parisien.

По информации источника, железнодорожники ведут переговоры о переходе 26-летнего француза в зимнее трансферное окно. Сообщается, что «Локомотив» уже сделал первое предложение французскому клубу.

Кроме того, в защитнике заинтересованы английские «Бернли» и «Шеффилд Юнайтед», которые хотят арендовать его с правом выкупа.

Ньямси выступает за «Страсбур» с лета 2021 года. Ранее он играл за «Ренн». В текущем сезоне центральный защитник провел 13 матчей в лиге 1, не отличившись результативными действиями.

Контракт Ньямси со «Страсбуром» рассчитан до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.

Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Страсбур
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