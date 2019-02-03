Куртуа хочет видеть Азара в "Реале"

Голкипер "Реала" Тибо Куртуа заявил, что хотел бы видеть своего бывшего партнера по "Челси" Эдена Азара в мадридском клубе. Ранее сообщалось, что "сливочные" заинтересованы в подписании 28-летнего бельгийца.

- Конечно, я хотел бы видеть Эдена в команде, - приводит слова Куртуа Het Nieuwsblad. - Он мне очень нравится, но окончательный выбор останется за клубом.

Контракт Азара с "Челси" рассчитан до 30 июня 2020 года. В текущем сезоне бельгиец провел 31 матч за "синих", забил 15 голов и отдал 10 результативных передач.

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