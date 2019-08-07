"Кристал Пэлас" и ЦСКА продвинулись в переговорах по Чалову

Как стало известно "СЭ", "Кристал Пэлас" и ЦСКА продвинулись в переговорах по трансферу 21-летнего нападающего армейцев Федора Чалова. Вопрос должен быть решен сегодня.

Англичане предлагают за лучшего бомбардира минувшего чемпионата России 25 миллионов фунтов стерлингов.

Недостаточное количество игр Чалова за сборную России (2 матча) не должно стать серьезным препятствием для его переезда на Туманный Албион. В Англии действует прецедентное право. Если "Пэлас" убедит лигу, что Чалов им действительно нужен, АПЛ не будет чинить препятствий.

В прошедшем сезоне Чалов принял участие в 37 матчах ЦСКА, забил 17 голов и отдал 7 голевых передач. 21-летний россиянин стал лучшим бомбардиром РПЛ с 15 мячами. Портал transfermarkt.de оценивает нападающего в 16 миллионов евро.

Sky Sports: "Кристал Пэлас" улучшил предложение по Чалову до 23 миллионов фунтов // Павел Погребняк: "Чалов еще слишком молод для Англии" // В качестве замены Чалова ЦСКА рассматривает Соболева