Новичок «Торпедо» Данил Козлов прокомментировал свой переход в московский клуб. Футболист будет выступать в команде под 31-м номером.

«Потрясающие! «Торпедо» — клуб с большой историей, с блестящим тренерским штабом и преданными фанатами. В такой команде всегда хочется работать. Хочу доказать болельщикам и коллективу, что я достоин находиться здесь.

Тот факт, что клуб ставит перед собой задачи. Ведь всегда хочется идти к какой-то цели. Более того, теперь я буду дома — вся моя семья в Москве. Поэтому решил сделать такой шаг. Надеюсь, он окажется правильным", — цитирует игрока официальный сайт «Торпедо».

В составе «Волгаря» 23-летний футболист провел 74 матча, забив 5 голов. В сезоне-2020/21 ФНЛ Козлов провел 25 матчей, отметившись 2 голами и 2 ассистами.