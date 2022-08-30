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Сегодня, 07:48

«Копенгаген» может подписать Пентека из «Герты»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Герты» Кшиштоф Пентек может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, на 27-летнего поляка претендует «Копенгаген». Ранее сообщалось, что на футболиста также претендуют «Торино» и «Салернитана».

Вторую половину прошлого сезона Пентек провел в «Фиорентине» на правах аренды. Форвард забил 6 голов в 18 матчах за итальянскую команду. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

Кшиштоф Пентек
ФК Герта
ФК Копенгаген
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