Тренер «ПСЖ» Гальтье оценил возможность перехода Шкриньяра

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье прокомментировал информацию об интересе клуба к защитнику «Интера» Милану Шкриньяру.

«Не могу сказать, что все кончено. Милан долгое время был нашей целью. Переговоры с «Интером» очень трудны, но нужно уважать их позицию. Хотя по-прежнему все возможно», — цитирует RMC Гальтье.

Ранее генеральный директор «Интера» Беппе Маротта заявил, что Шкриньяр останется клубе и не перейдет в «ПСЖ».

27-летний словак с 2017 года выступает за «Интер». Его действующий контракт рассчитан до 2023 года.