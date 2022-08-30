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Сегодня, 15:48

Тренер «ПСЖ» Гальтье оценил возможность перехода Шкриньяра

Мария Гусева
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Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье прокомментировал информацию об интересе клуба к защитнику «Интера» Милану Шкриньяру.

«Не могу сказать, что все кончено. Милан долгое время был нашей целью. Переговоры с «Интером» очень трудны, но нужно уважать их позицию. Хотя по-прежнему все возможно», — цитирует RMC Гальтье.

Ранее генеральный директор «Интера» Беппе Маротта заявил, что Шкриньяр останется клубе и не перейдет в «ПСЖ».

27-летний словак с 2017 года выступает за «Интер». Его действующий контракт рассчитан до 2023 года.

Милан Шкриньяр
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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