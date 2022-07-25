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Сегодня, 04:43

«Комо» достиг устного соглашения с Фабрегасом

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник Сеск Фабрегас продолжит карьеру в «Комо», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, клуб серии B достиг устного соглашения с 35-летним испанцем. Ожидается, что хавбек прилетит в Италию в августе, где пройдет медобследование и заключит контракт до лета 2024 года.

В минувшем сезоне Фабрегас принял участие в двух матчах французской лиги 1 и не отметился результативными действиями. Всего на его счету 68 матчей за монегасков, 4 гола и 9 голевых передач. Испанец покинул французский клуб 18 июня.

Сеск Фабрегас
серия B
0
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