«Комо» достиг устного соглашения с Фабрегасом

Полузащитник Сеск Фабрегас продолжит карьеру в «Комо», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, клуб серии B достиг устного соглашения с 35-летним испанцем. Ожидается, что хавбек прилетит в Италию в августе, где пройдет медобследование и заключит контракт до лета 2024 года.

В минувшем сезоне Фабрегас принял участие в двух матчах французской лиги 1 и не отметился результативными действиями. Всего на его счету 68 матчей за монегасков, 4 гола и 9 голевых передач. Испанец покинул французский клуб 18 июня.