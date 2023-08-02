Верратти и Льоренте могут стать одноклубниками Махреза и Фирмино в «Аль-Ахли»

«Аль-Ахли» намерен в ближайшее время завершить подписание еще двоих игроков из Европы.

По информации журналиста Набиля Джеллита, клуб из Саудовской Аравии активно работает над переходом полузащитника Марко Верратти из «ПСЖ». Также «Атлетико» получил предложение по Маркосу Льоренте.

В обоих случаях саудовский клуб, к которому ранее присоединились Рияд Махрез, Роберто Фирмино, Аллан Сен-Максимен и Эдуар Менди, настроен оптимистично и надеется завершить оба трансфера.