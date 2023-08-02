Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Топ-трансферы 2023 Трансферы РПЛ 2023
Игры
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 04:14

Верратти и Льоренте могут стать одноклубниками Махреза и Фирмино в «Аль-Ахли»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Аль-Ахли» намерен в ближайшее время завершить подписание еще двоих игроков из Европы.

По информации журналиста Набиля Джеллита, клуб из Саудовской Аравии активно работает над переходом полузащитника Марко Верратти из «ПСЖ». Также «Атлетико» получил предложение по Маркосу Льоренте.

В обоих случаях саудовский клуб, к которому ранее присоединились Рияд Махрез, Роберто Фирмино, Аллан Сен-Максимен и Эдуар Менди, настроен оптимистично и надеется завершить оба трансфера.

Малком и&nbsp;Криштиану Роналду: кто в&nbsp;Саудовскй Аравии. Саудовская Аравия, все легионеры лиги: Фабиньо присоединился к Канте, а где играет Малком?

Марко Верратти
Маркос Льоренте
Футбол
ФК Аль-Ахли (Джидда)
ФК Атлетико
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
Президент ОКР и глава фракции Госдумы устроили перепалку из-за участия наших в Олимпиаде
Индиец переписал достижение Карлсена. Наследника Ананда считают главным талантом поколения
В Кремле прокомментировали новую атаку беспилотника на «Москва-Сити»
В карельском поселке задержали подозреваемых в убийстве шести человек
В раде уточнили процедуру перехода власти в случае смерти Зеленского
Как Россия защищает околоземное пространство: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карреру спросили о Еременко
Почему Ботака не вернулся в "Торпедо"
Роналду и "Реал"
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Топ-5 голов 2-го тура МФЛ
«Зенит» — ЦСКА: видеообзор матча, Суперкубок России
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Спортинг» интересуется вратарем «Нанта» Лафоном
Новости
RSS RSS
Все новости