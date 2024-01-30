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Кечинов — о трансфере Угальде: «За такие деньги он должен сразу стать лидером команды»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал трансфер форварда Манфреда Угальде из «Твенте» в московский клуб.

«За те деньги, за которые его купили, Угальде должен сразу стать лидером команды, забивать и стать лучшим бомбардиром, — приводит слова Кечинова «РБ Спорт». — Но получиться может все, что угодно. «Спартак» в свое время брал Тиля за 16 миллионов. Хороший игрок, качественный футболист, но в «Спартаке» он не заиграл. Тут такое тоже вероятно. Будем надеяться на то, что он раскроется и будет играть так, как нужно. Но, повторюсь, тут 50 на 50. еперь надо нацелиться на то, чтобы приобрести хорошего качественного центрального защитника. Джикия с Абаскалем, похоже, играть не будет».

Также экс-форвард красно-белых рассказал о том, имеет ли значение для Угальде, что он будет играть под номером бывшего полузащитника «Спартака» Егора Титова.

«Мне кажется, легионерам все равно. Они приезжают зарабатывать деньги и играть в футбол. А кто раньше играл под его номером, легенда или нет, хотя в последнее время, насколько я знаю, легионеров возят в музей «Спартака», где они что-то для себя черпают. Но, повторюсь, чаще они все такие вещи отбрасывают в сторону», — отметил Кечинов.

21-летний Угальде выступал за «Твенте» с лета 2021 года. В текущем сезоне он провел за нидерландскую команду 25 матчей во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 7 голевых передач.

Источник: РБ Спорт
Валерий Кечинов
Манфред Угальде
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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