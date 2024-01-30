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Сегодня, 18:11

«Рома» арендовала защитника «Лейпцига» Анхелиньо

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Анхелиньо.
Фото ФК «Рома»

Защитник «Лейпцига» Анхелиньо на правах аренды перешел в «Рому», сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24. В нем предусмотрена опция возможного выкупа. Футболист будет выступать за команду под 69-м номером.

«Когда я услышал слово «Рома», я не колебался. Сегодня я горжусь тем, что являюсь частью великого клуба с невероятной историей и командой, полной чемпионов», — приводит слова Анхелиньо пресс-служба римлян.

Последние полгода 27-летний испанец на правах аренды выступал за «Галатасарай». Он провел за команду 19 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Футбол
ФК Лейпциг
ФК Рома
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