Кавани станет игроком «Бока Хуниорс»

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани продолжит карьеру в Аргентине.

Как сообщил в Twitter журналист Джонатан Пинаско, 35-летний уругваец в ближайшее время станет игроком «Бока Хуниорс». Официально о переходе будет объявлено завтра.

С 1 июля Кавани является свободным агентом, так как у него закончился контракт с «МЮ». В СМИ писали об интересе к Кавани со стороны «Монцы», «Вильярреала» и дортмундской «Боруссии».

В прошедшем сезоне Кавани сыграл в 20 матчах во всех турнирах и забил 2 гола.