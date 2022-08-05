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Сегодня, 07:20

Кавани станет игроком «Бока Хуниорс»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Эдинсон Кавани.
Фото Global Look Press

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани продолжит карьеру в Аргентине.

Как сообщил в Twitter журналист Джонатан Пинаско, 35-летний уругваец в ближайшее время станет игроком «Бока Хуниорс». Официально о переходе будет объявлено завтра.

С 1 июля Кавани является свободным агентом, так как у него закончился контракт с «МЮ». В СМИ писали об интересе к Кавани со стороны «Монцы», «Вильярреала» и дортмундской «Боруссии».

В прошедшем сезоне Кавани сыграл в 20 матчах во всех турнирах и забил 2 гола.

Эдинсон Кавани
Футбол
ФК Бока Хуниорс
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