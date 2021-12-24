«Барселона» и «Севилья» поборются за Кавани

«Севилья» включилась в борьбу за форварда «Манчестер Юнайтед» Эдинсона Кавани, сообщает Mundo Deportivo. Ранее появилась информация, что им интересуется «Барселона».

Контракт игрока с «МЮ» действует до конца сезона. С 1 января он может вести переговоры с другими клубами о будущем переходе. Английский клуб, по имеющимся данным, не хочет продавать игрока зимой и готов дождаться срока истечения контракта.

34-летний уругваец в текущем сезоне провел восемь матчей за «МЮ» и забил один мяч. Transfermarkt оценивает его в 4 миллиона евро.