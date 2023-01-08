Канте ждет предложения от «Барселоны», несмотря на новый контракт от «Челси»

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте, получивший от клуба предложение о продлении контракта, по-прежнему ждет подобного разговора с «Барселоной», которая рассматривала его подписание в качестве свободного агента летом 2023 года, сообщает Sport.es.

По информации источника, «Челси» предложила французскому футболисту продлить контракт на три года. Отмечается, что после этого «Барселона» может отказаться от предложения по подписанию Канте, так как не сможет конкурировать с английским клубом по зарплате. Однако Канте все еще ждет предложения от испанского клуба.

31-летний Канте выступает за «Челси» с 2016 года. Всего за английский клуб он сыграл 262 матча, в которых забил 13 мячей и сделал 15 голевых передач.