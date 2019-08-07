Канселу стал игроком "Манчестер Сити". Данилу отправился в "Ювентус"

Защитник Жоау Канселу перешел из "Ювентуса" в "Манчестер Сити", а в обратном направлении отправился Данилу, сообщает официальный сайт горожан. Контракт с 25-летним португальцем рассчитан на шесть лет.
"Ман Сити" выплатят "Ювентусу" 37 миллионов евро в течение 5 лет. В дополнении к денежной сумме англичане отдали Данилу в туринский клуб. 28-летний бразилец подписал с "бьянконери" контракт до 2024 года.
В прошлом сезоне Канселу провел 42 матча за "Ювентус", забил один гол и отдал 5 голевых передач. Данилу – 26 игр в составе "горожан" и один мяч.
We’ve got our man! 🙌— Manchester City (@ManCity) August 7, 2019
Welcome to the Champions, João Cancelo!
🔵 #mancity
UFFICIALE⎮ @2DaniLuiz è Bianconero! ⚫⚪— JuventusFC (@juventusfc) August 7, 2019
➡️ https://t.co/YW0N66SCMj #WelcomeDanilo #LiveAhead pic.twitter.com/nRKtYqHhmv
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