Канселу стал игроком "Манчестер Сити". Данилу отправился в "Ювентус"

Защитник Жоау Канселу перешел из "Ювентуса" в "Манчестер Сити", а в обратном направлении отправился Данилу​, сообщает официальный сайт горожан. Контракт с 25-летним португальцем рассчитан на шесть лет.

"Ман Сити" выплатят "Ювентусу" 37 миллионов евро в течение 5 лет. В дополнении к денежной сумме англичане отдали Данилу в туринский клуб. 28-летний бразилец подписал с "бьянконери" контракт до 2024 года.

В прошлом сезоне Канселу провел 42 матча за "Ювентус", забил один гол и отдал 5 голевых передач. Данилу – 26 игр в составе "горожан" и один мяч.