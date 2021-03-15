Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Милан» хочет подписать бразильского вундеркинда

09:08
Теги:

Нападающий «Сантоса» Кайо Жорже летом может стать игроком «Милана», сообщает ESPN 14 марта.

По данным источника, итальянский клуб уже начал переговоры о трансфере 19-летнего бразильца. Руководство миланцев хочет усилить атакующую линию, учитывая в составе ветеранов Златана Ибрагимовича и Марио Манджукича.

В прошлом сезоне чемпионата Бразилии Жорже провел 28 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 1 результативную передачу.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир