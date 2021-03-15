«Милан» хочет подписать бразильского вундеркинда

Нападающий «Сантоса» Кайо Жорже летом может стать игроком «Милана», сообщает ESPN 14 марта.

По данным источника, итальянский клуб уже начал переговоры о трансфере 19-летнего бразильца. Руководство миланцев хочет усилить атакующую линию, учитывая в составе ветеранов Златана Ибрагимовича и Марио Манджукича.

В прошлом сезоне чемпионата Бразилии Жорже провел 28 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 1 результативную передачу.