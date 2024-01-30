Иван Игнатьев прокомментировал переход в сербский «Железничар»

Российский нападающий Иван Игнатьев прокомментировал подписание контракта с «Железничаром».

Сербский клуб объявил о переходе 25-летнего россиянина 30 января.

«Разницы для меня особенной нет – есть поле, есть футбольный мяч, для тренировочного процесса все есть. Люди добрые, отзывчивые, встретили сразу объятиями.

Конечно, я уехал, сменил обстановку. Надеюсь, что для меня и, в первую очередь, для команды, это пойдет на пользу. У меня такое чувство, что я нахожусь в периоде карьеры, который является своего рода вехой.

Я следил за футболом в Сербии, и знаю многих сербских игроков. С некоторыми из них я играл в одном клубе в РПЛ. Также я знаю некоторых, кто играл в других российских клубах», – приводит слова Игнатьева пресс-служба клуба.

В январе контракт с Игнатьевым расторг «Сочи». В текущем сезоне он успел провести 12 матчей в РПЛ, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

До этого нападающий выступал за «Локомотив», «Рубин», «Крылья Советов» и «Краснодар».