Итальянские гранды заинтересовались Кварацхелией

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия ближайшим летом может перебраться в серию А, сообщает Tutto Mercato 11 марта.

По данным источника, интерес к 20-летнему грузину проявляют «Милан» и «Ювентус», и скауты клубов посетят контрольный матч между сборными Грузии и Испании, чтобы посмотреть на футболиста в деле. Встреча пройдет 28 марта в рамках 2-го тура отборочного турнира на ЧМ-2022.

В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ Кварацхелия провел 18 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 7 результативных передач.