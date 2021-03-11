У «Рубина» нет предложений по Хвиче от итальянских клубов
18:45
Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию об интересе со стороны европейских клубов к полузащитнику казанцев Хвиче Кварацхелии.
«Не знаю, насколько это правда. В настоящий момент у нас нет предложений от клубов итальянского чемпионата. Есть ли предложения из других лиг? Тоже нет», — заявил Сайманов «СЭ».
По информации Tuttomercatoweb, Хвичей интересуются итальянские гранды, в их числе «Милан» и «Ювентус».
В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ Кварацхелия провел 18 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 7 результативных передач.
(Владимир Пушкарев)
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...