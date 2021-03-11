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Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

У «Рубина» нет предложений по Хвиче от итальянских клубов

18:45
Хвича Кварацхелия. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Хвича Кварацхелия. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию об интересе со стороны европейских клубов к полузащитнику казанцев Хвиче Кварацхелии.

«Не знаю, насколько это правда. В настоящий момент у нас нет предложений от клубов итальянского чемпионата. Есть ли предложения из других лиг? Тоже нет», — заявил Сайманов «СЭ».

По информации Tuttomercatoweb, Хвичей интересуются итальянские гранды, в их числе «Милан» и «Ювентус».

В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ Кварацхелия провел 18 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 7 результативных передач.

(Владимир Пушкарев)

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