У «Рубина» нет предложений по Хвиче от итальянских клубов

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию об интересе со стороны европейских клубов к полузащитнику казанцев Хвиче Кварацхелии.

«Не знаю, насколько это правда. В настоящий момент у нас нет предложений от клубов итальянского чемпионата. Есть ли предложения из других лиг? Тоже нет», — заявил Сайманов «СЭ».

По информации Tuttomercatoweb, Хвичей интересуются итальянские гранды, в их числе «Милан» и «Ювентус».

В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ Кварацхелия провел 18 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 7 результативных передач.

(Владимир Пушкарев)