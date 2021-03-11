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«Ливерпуль» и «Реал» интересуются 16-летним вингером «Сантоса». Сумма выкупа игрока — 60 миллионов евро

17:16
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Форвард «Сантоса» Анжелу Боржес может продолжить карьеру в Англии, сообщает Sport Witness.

По сведениям источника, 16-летним бразильцем интересуется «Ливерпуль» и «Реал». Контракт игрока, который рассчитан до декабря 2023 года, предусматривает сумму отступных в 60 миллионов евро.

В текущем сезоне Анжелу провел 7 матчей за «Сантос» и не отметился результативными действиями.

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