«Ливерпуль» и «Реал» интересуются 16-летним вингером «Сантоса». Сумма выкупа игрока — 60 миллионов евро
17:16
Форвард «Сантоса» Анжелу Боржес может продолжить карьеру в Англии, сообщает Sport Witness.
По сведениям источника, 16-летним бразильцем интересуется «Ливерпуль» и «Реал». Контракт игрока, который рассчитан до декабря 2023 года, предусматривает сумму отступных в 60 миллионов евро.
В текущем сезоне Анжелу провел 7 матчей за «Сантос» и не отметился результативными действиями.
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