«Ман Сити» и «МЮ» интересуются защитником «Вильярреала»

Два топ-клуба Англии интересуются защитником «Вильярреала» Пау Торресом, сообщает Manchester Evening News.

По данным источника, в 24-летнем игроке заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». «Красные дьяволы» готовы купить игрока в летнее трансферное окно. Руководство команды видит в футболисте хорошего претендента на позицию центрального защитника.

Контракт Пау с «Вильярреалом» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость испанца в 50 миллионов евро.