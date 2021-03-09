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«Ман Сити» и «МЮ» интересуются защитником «Вильярреала»

22:22
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Два топ-клуба Англии интересуются защитником «Вильярреала» Пау Торресом, сообщает Manchester Evening News.

По данным источника, в 24-летнем игроке заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». «Красные дьяволы» готовы купить игрока в летнее трансферное окно. Руководство команды видит в футболисте хорошего претендента на позицию центрального защитника.

Контракт Пау с «Вильярреалом» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость испанца в 50 миллионов евро.

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