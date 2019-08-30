Источник: «Зенит» интересуется двумя игрока «Сан-Лоренсо»

«Зенит» проявляет интерес к двум игрокам аргентинского клуба «Сан-Лоренсо». Речь идет о защитнике Маркосе Сенеси и нападающем Адольфе Гаиче, утверждает AS.

Оба футболиста могут уехать в Европу в нынешнее трансферное окно. Кроме «Зенита», предметный интерес к игрокам проявляет «Фиорентина».

Оба футболиста являются воспитанниками «Сан-Лоренсо». В прошлом сезоне 22-летний Сенеси провел 31 матч, в котором отметился 1 голевой передачей. На счету 20-летнего Гаича 12 матчей и 2 гола.

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