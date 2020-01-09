Источник: Сульшер хочет приобрести шесть игроков зимой

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер намерен усилить состав команды в зимнее трансферное окно, утверждает The Times. По информации СМИ, 46-летний норвежский специалист хочет подписать шесть новых футболистов.

Конкретные фамилии не называются, но еще неизвестно, сколько игроков появится в «МЮ» в зимнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что «красные дьяволы» проявляют интерес к Донни ван де Беку («Аякс»), Джейдону Санчо («Боруссия» Д), Артуро Видалю («Барселона») и к многим другим игрокам.