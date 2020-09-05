Источник: Суарес согласовал контракт с «Ювентусом»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес в ближайшее время станет игроком «Ювентуса», утверждает Marca. 33-летний форвард подпишет контракт по схеме «2+1» с зарплатой 10 миллионов евро в год чистыми.

Трансфер пока не удается оформить, поскольку уругваец решает вопрос разрыва соглашения с «Барсой», которое рассчитано до лета 2021 года.

Сегодня стало известно, что новый главный тренер «Барсы» Роналд Куман отстранил Суареса, а также Артуро Видаля от тренировок. Видаль в ближайшее время должен перейти в «Интер».

В сезоне-2019/20 Суарес провел за «Барселону» 36 матчей, на его счету 21 гол и 12 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.