Источник: «Спартак» предложил Кейта Бальде контракт на три года

«Спартак» предложил нападающему Кейта Бальде контракт на три года, сообщает FilGoal. Также у 27-летнего сенегальца есть предложение от «Зенита».

Ранее появилась информацич, что Бальде может присоединиться к московскому клубу на правах свободного агента. Ожидается, что в начале следующей недели в случае успешного прохождения медицинского осмотра, игрок подпишет контракт.

В прошедшем сезоне Бальде забил три мяча и отдал три результативные передачи в 26 матчах за «Кальяри» в серии А. Ранее он также играл за «Интер», «Лацио» и «Монако».