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Сегодня, 19:20

Криштиану Роналду близок к возвращению в «Спортинг»

Читать «СЭ» в
Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду близок к подписанию контракта со «Спортингом», утверждает caughtoffside. По данным источника, сделка завершена на 99 процентов.

По информации многих инсайдеров, 37-летний португалец хочет покинуть «МЮ», чтобы играть за команду, которая будет выступать в Лиге чемпионов.

Напомним, что Роналду начал свою профессиональную карьеру именно в «Спортинге» 20 лет назад — в 2002-м.

Действующий контракт Роналду с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 2023 года.

Криштиану Роналду
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Спортинг (Лиссабон)
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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