Криштиану Роналду близок к возвращению в «Спортинг»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду близок к подписанию контракта со «Спортингом», утверждает caughtoffside. По данным источника, сделка завершена на 99 процентов.

По информации многих инсайдеров, 37-летний португалец хочет покинуть «МЮ», чтобы играть за команду, которая будет выступать в Лиге чемпионов.

Напомним, что Роналду начал свою профессиональную карьеру именно в «Спортинге» 20 лет назад — в 2002-м.

Действующий контракт Роналду с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 2023 года.