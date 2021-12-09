«Флуминенсе» проявляет интерес к Марселу
20:14
«Флуминенсе» следит за защитником «Реала» Марселу, сообщает Globo Esportе.
По данным источника, руководство бразильского клуба проявляет интерес к игроку. Официальных переговоров на данный момент нет. Президент «Флу» Марио Биттенкур связывался с представителями игрока.
33-летний бразилец в текущем сезоне провел пять матчей за «Реал» во всех турнирах. Его контракт истекает в конце сезона. Trqansfermarkt оценивает игрока в пять миллионов евро.
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