«Флуминенсе» проявляет интерес к Марселу

«Флуминенсе» следит за защитником «Реала» Марселу, сообщает Globo Esportе.

По данным источника, руководство бразильского клуба проявляет интерес к игроку. Официальных переговоров на данный момент нет. Президент «Флу» Марио Биттенкур связывался с представителями игрока.

33-летний бразилец в текущем сезоне провел пять матчей за «Реал» во всех турнирах. Его контракт истекает в конце сезона. Trqansfermarkt оценивает игрока в пять миллионов евро.