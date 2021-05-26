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Брума может перейти в «Монпелье»

02:25
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«Монпелье» ведет переговоры о заключении контракта с защитником Джеффри Брумой, сообщает GFFN. 29-летний голландец станет свободным агентом в следующем месяце, когда у него закончится контракт с «Вольфсбургом».

По информации источника, Брума является приоритетом руководства «Монпелье» в поисках игрока на позицию центрального защитника.

В этом сезоне Брума сыграл всего в одном матче и получил желтую карточку.

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