Брума может перейти в «Монпелье»
02:25
«Монпелье» ведет переговоры о заключении контракта с защитником Джеффри Брумой, сообщает GFFN. 29-летний голландец станет свободным агентом в следующем месяце, когда у него закончится контракт с «Вольфсбургом».
По информации источника, Брума является приоритетом руководства «Монпелье» в поисках игрока на позицию центрального защитника.
В этом сезоне Брума сыграл всего в одном матче и получил желтую карточку.
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