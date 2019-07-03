23:15 | Футбол — Трансферы

Источник: "Реал" продлил контракт с Эдегором и отдал его в аренду в "Реал Сосьедад"

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"Реал" продлил контракт с полузащитником Мартином Эдегором, сообщает в своем Twitter норвежский журналист и комментатор Петтер Веланд.

 

По его информации, контракт Эдегора с "Реалом" будет действовать до лета 2023 года. При этом до 2021 года он будет играть в аренде за "Реал Сосьедад", соглашение не предусматривает опцию выкупа. Зарплату футболисту будет платить баскский клуб.

Сезон-2018/19 20-летний Мартин Эдегор провел в составе "Витесса", который тренирует Леонид Слуцкий. На его счету 39 матчей, 11 голов и 12 результативных передач.

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