Источник: "Реал" продлил контракт с Эдегором и отдал его в аренду в "Реал Сосьедад"

"Реал" продлил контракт с полузащитником Мартином Эдегором, сообщает в своем Twitter норвежский журналист и комментатор Петтер Веланд.

* Martin Ødegaard forlenger kontrakten med Real Madrid til 2023.

* Real Sociedad leier ham fra Real Madrid frem til sommeren 2021.

* Det er ingen kjøpsopsjon inkludert.

* Cláusula de miedo blir etter alt å dømme inkludert i avtalen.

* La Real betaler 100% av lønn i tidsperioden. pic.twitter.com/VgZBcENHkN — Petter Veland (@ViasportVeland) 3 июля 2019 г.

По его информации, контракт Эдегора с "Реалом" будет действовать до лета 2023 года. При этом до 2021 года он будет играть в аренде за "Реал Сосьедад", соглашение не предусматривает опцию выкупа. Зарплату футболисту будет платить баскский клуб.

Сезон-2018/19 20-летний Мартин Эдегор провел в составе "Витесса", который тренирует Леонид Слуцкий. На его счету 39 матчей, 11 голов и 12 результативных передач.

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