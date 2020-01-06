Источник: «МЮ» перебил предложение «Интера» по Видалю

Сразу несколько клубов претендуют на полузащитника «Барселоны» Артуро Видаля. Как сообщает DirecTV, не прекращает попыток приобрести чилийца «Интер», который хочет арендовать Видаля до конца сезона с возможностью выкупа за 15 миллионов евро, однако «Барселона» требует не менее 20 миллионов.

По данным источника, в борьбу за 32-летнего хавбека включился «Манчестер Юнайтед». «МЮ» якобы готов предложить требуемые 20 миллионов евро. В Видале английский клуб видит замену травмированным Полю Погба и Скотту Мактоминею. Ранее появлялась информация, что «Барселона» не хочет продавать Видаля, хотя сам игрок готов уйти.