Источник: "МЮ" и "ПСЖ" согласовали условия контракта с Де Лигтом

"Манчестер Юнайтед" и "ПСЖ" согласовали условия личного контракта с защитником "Аякса" Маттейсом Де Лигтом, утверждает BBC. Также на 20-летнего капитана амстердамцев претендуют "Барселона" и "Ювентус". Последние называются главным фаворитом в борьбе за голландца, однако новая информация может изменит расклад сил.

Де Лигт играет за основу "Аякса" с сезона-2016/17. В прошедшем сезоне он стал капитаном и добрался с командой до полуфинала Лиги чемпионов, побив сразу несколько капитанских рекордов.