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Источник: «Манчестер Юнайтед» может приобрести нападающего «Крыльев» Соболева зимой

20:24
Александр Соболев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Соболев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Манчестер Юнайтед» интересуется российским нападающим «Крыльев Советов» Александром Соболевым, утверждает The Sun. По информации СМИ, главный тренер «красных дьяволов» Уле Гуннар Сульшер намерен усилить атакующую линию команды в зимнее трансферное окно и включил 22-летнего футболиста в список форвардов, которых могут приобрести.

Отмечается, что скауты «МЮ» в этом сезоне внимательно следят за Соболевым.

Помимо российского футболиста в список интересов «МЮ» попали форварды: Мусса Дембеле («Лион»), Марио Манджукич («Ювентус») и Каллум Уилсон («Борнмут»).

В текущем сезоне нападающий провел 12 матчей за «Крылья Советов», забил 8 голов и отдал 4 голевые передачи. Портал transfermarkt.de оценивает Соболева в 2 миллиона евро.

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