Источник: «Манчестер Юнайтед» может приобрести нападающего «Крыльев» Соболева зимой

«Манчестер Юнайтед» интересуется российским нападающим «Крыльев Советов» Александром Соболевым, утверждает The Sun. По информации СМИ, главный тренер «красных дьяволов» Уле Гуннар Сульшер намерен усилить атакующую линию команды в зимнее трансферное окно и включил 22-летнего футболиста в список форвардов, которых могут приобрести.

Отмечается, что скауты «МЮ» в этом сезоне внимательно следят за Соболевым.

Помимо российского футболиста в список интересов «МЮ» попали форварды: Мусса Дембеле («Лион»), Марио Манджукич («Ювентус») и Каллум Уилсон («Борнмут»).

В текущем сезоне нападающий провел 12 матчей за «Крылья Советов», забил 8 голов и отдал 4 голевые передачи. Портал transfermarkt.de оценивает Соболева в 2 миллиона евро.