Источник: «Манчестер Юнайтед» готов продать Погба

«Манчестер Юнайтед» согласен продать полузащитника Поля Погба уже зимой, сообщает Daily Mail. По данным источника, руководство клуба понимает, что француз в любом случае настроен покинуть команду, поэтому постарается извлечь максимальную выгоду из его желания.

«МЮ» может продать Погба в «Реал», куда тот хочет перейти. На вырученные деньги английский клуб рассчитывает купить двух полузащитников и нападающего. Надежду на продление контракта с Погба в «МЮ» утратили.