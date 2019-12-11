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Источник: «Манчестер Юнайтед» готов продать Погба

12:51
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«Манчестер Юнайтед» согласен продать полузащитника Поля Погба уже зимой, сообщает Daily Mail. По данным источника, руководство клуба понимает, что француз в любом случае настроен покинуть команду, поэтому постарается извлечь максимальную выгоду из его желания.

«МЮ» может продать Погба в «Реал», куда тот хочет перейти. На вырученные деньги английский клуб рассчитывает купить двух полузащитников и нападающего. Надежду на продление контракта с Погба в «МЮ» утратили.

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