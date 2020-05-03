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Источник: «Ливерпуль» предложил Вернеру пятилетний контракт

10:40
Тимо Вернер. Фото Sky Sports.
Тимо Вернер. Фото Sky Sports.
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«Ливерпуль» предложил форварду «Лейпцига» Тимо Вернеру контракт на пять лет, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Николо Шира.

Сообщается, что клуб предложил ему зарплату в 10 миллионов евро за сезон + бонусы. «Ливерпуль» ведет переговоры с «Лейпцигом» и с самим футболистом. Форвард, по данным источника, остается главной целью «красных» в ближайшее трансферное окно.

При этом британское издание Daily Mirror ранее сообщило, что Вернера в «Ливерпуле» не будет, так как клуб решил обойтись без больших трат. 24-летний немец в текущем сезоне провел 36 матчей за «Лейпциг» и забил 27 мячей при 12 голевых передачах. Сам футболист ранее заявил, что предпочел бы продолжить карьеру за границей, несмотря на интерес «Баварии».

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