Источник: «Ливерпуль» предложил Вернеру пятилетний контракт

«Ливерпуль» предложил форварду «Лейпцига» Тимо Вернеру контракт на пять лет, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Николо Шира.

Сообщается, что клуб предложил ему зарплату в 10 миллионов евро за сезон + бонусы. «Ливерпуль» ведет переговоры с «Лейпцигом» и с самим футболистом. Форвард, по данным источника, остается главной целью «красных» в ближайшее трансферное окно.

#Liverpool are in advanced talks with Timo #Werner. The german striker is the first choice of Jurgen #Klopp. #Reds have offered to him a 5-years contract with a wages of € 10M (bonuses inclused) and are working to reach an agreement with #Leipzig. #transfers #LFC — Nicol? Schira (@NicoSchira) May 2, 2020

При этом британское издание Daily Mirror ранее сообщило, что Вернера в «Ливерпуле» не будет, так как клуб решил обойтись без больших трат. 24-летний немец в текущем сезоне провел 36 матчей за «Лейпциг» и забил 27 мячей при 12 голевых передачах. Сам футболист ранее заявил, что предпочел бы продолжить карьеру за границей, несмотря на интерес «Баварии».