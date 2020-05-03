«Ливерпуль» обойдется без больших трат в ближайшее время. Вернера в клубе не будет

«Ливерпуль» в ближайшее время не будет совершать крупных трат на трансферном рынке, сообщает Daily Mirror. Потому мерсисайдцы откажутся от приобретений форварда «Лейпцига» Тимо Вернера и полузащитника «Лиона» Уссема Ауара.

С учетом зарплат и агентских выплат на трансферы пришлось бы потратить порядка 150 миллионов фунтов. Предполагается, что после паузы из-за коронавируса ситуация изменится, а свободных денег станет намного меньше.

Также неизвестно, когда болельщики вернутся на трибуны, что приведет к серьезным потерям. Предполагается, что с каждого домашнего матча «Ливерпуль» недополучит три миллиона. Отмечается, что команда крепко стоит на ногах и без проблем сохранит своих звезд.