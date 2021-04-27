В Англии сообщили, что «Лидс» начал переговоры с агентом Кварацхелии

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в Англии, сообщает FootballFancast.

По сведениям источника, спортивный директор «Лидса» Виктор Орта провел переговоры с агентом 20-летнего грузина. Препятствием в трансфере могут стать проблемы с получением разрешения на работу в Англии.

26 апреля Sempre Milan со ссылкой на Il Messaggero сообщил, что Кварацхелия близок к переходу в «Ювентус».

В текущем сезоне Кварацхелия провел 23 матча в РПЛ, в которых забил 4 гола и сделал 5 голевых передач.