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В Англии сообщили, что «Лидс» начал переговоры с агентом Кварацхелии

08:34
Хвича Кварацхелия. Фото «СЭ»
Хвича Кварацхелия. Фото «СЭ»
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Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в Англии, сообщает FootballFancast.

По сведениям источника, спортивный директор «Лидса» Виктор Орта провел переговоры с агентом 20-летнего грузина. Препятствием в трансфере могут стать проблемы с получением разрешения на работу в Англии.

26 апреля Sempre Milan со ссылкой на Il Messaggero сообщил, что Кварацхелия близок к переходу в «Ювентус».

В текущем сезоне Кварацхелия провел 23 матча в РПЛ, в которых забил 4 гола и сделал 5 голевых передач.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

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