Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Итальянские СМИ сообщили, что «Ювентус» близок к договоренности по трансферу Кварацхелии

20:56
Хвича Кварацхелия. Фото Reuters
Хвича Кварацхелия. Фото Reuters
Теги:

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия близок переходу в «Ювентус», сообщает Sempre Milan со ссылкой на Il Messaggero.

Туринский клуб опережает «Баварию» и «Милан» в борьбе за 20-летнего вингера.

Спортивный директор туринского клуба Фабио Паратичи согласовал переход грузина за сумму примерно в 20 миллионов евро. Согласно договоренности, трансфер состоится, если по итогам текущего сезона «Ювентус» завоюет место в зоне Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне Кварацхелия провел в Тинькофф чемпионате России 23 матча, в которых забил 4 гола и сделал 5 голевых передач. 18 апреля 20-летний грузинский футболист получил повреждение на 31-й минуте матча 26-го тура РПЛ с «Уралом» (1:0).

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

В финале мы ждали огня, а получили извержение вулкана! ЦСКА спасся за доли секунды, но пропустил в овертайме
Гороскоп: Как по группе крови определить характер человека
В Турции объявили локдаун из-за ситуации с коронавирусом
Новые правила для дачников коснулись любителей шашлыка

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд