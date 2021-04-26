Итальянские СМИ сообщили, что «Ювентус» близок к договоренности по трансферу Кварацхелии

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия близок переходу в «Ювентус», сообщает Sempre Milan со ссылкой на Il Messaggero.

Туринский клуб опережает «Баварию» и «Милан» в борьбе за 20-летнего вингера.

Спортивный директор туринского клуба Фабио Паратичи согласовал переход грузина за сумму примерно в 20 миллионов евро. Согласно договоренности, трансфер состоится, если по итогам текущего сезона «Ювентус» завоюет место в зоне Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне Кварацхелия провел в Тинькофф чемпионате России 23 матча, в которых забил 4 гола и сделал 5 голевых передач. 18 апреля 20-летний грузинский футболист получил повреждение на 31-й минуте матча 26-го тура РПЛ с «Уралом» (1:0).