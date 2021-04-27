«Манчестер Юнайтед» интересуется 19-летним форвардом «Славии»
07:35
Форвард пражской «Славии» Абдалла Дипо Сима может продолжить карьеру в Англии, сообщает Manchester Evening News.
По сведениям источника, на 19-летнего сенегальца претендует «Манчестер Юнайтед».
В текущем сезоне Сима провел 35 матчей за «Славию», в которых забил 19 голов и сделал 6 результативных передач.
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