Роналду может перейти в «МЮ» или «ПСЖ», если «Ювентус» не попадет в Лигу чемпионов
10:44
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду летом может покинуть клуб, сообщает Tuttosport.
По сведениям источника, 36-летний португалец рассматривает вариант ухода из клуба, если туринцы не квалифицируются в Лигу чемпионов по итогам сезона. Сообщается, что игрок может перейти в «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».
В текущем сезоне Роналду провел 39 матчей за «Ювентус», в которых забил 32 гола и сделал 5 результативных передач.
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