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Роналду может перейти в «МЮ» или «ПСЖ», если «Ювентус» не попадет в Лигу чемпионов

10:44
Криштиану Роналду. Фото AFP
Криштиану Роналду. Фото AFP
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Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду летом может покинуть клуб, сообщает Tuttosport.

По сведениям источника, 36-летний португалец рассматривает вариант ухода из клуба, если туринцы не квалифицируются в Лигу чемпионов по итогам сезона. Сообщается, что игрок может перейти в «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».

В текущем сезоне Роналду провел 39 матчей за «Ювентус», в которых забил 32 гола и сделал 5 результативных передач.

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