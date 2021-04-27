Роналду может перейти в «МЮ» или «ПСЖ», если «Ювентус» не попадет в Лигу чемпионов

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду летом может покинуть клуб, сообщает Tuttosport.

По сведениям источника, 36-летний португалец рассматривает вариант ухода из клуба, если туринцы не квалифицируются в Лигу чемпионов по итогам сезона. Сообщается, что игрок может перейти в «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».

В текущем сезоне Роналду провел 39 матчей за «Ювентус», в которых забил 32 гола и сделал 5 результативных передач.