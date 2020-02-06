Источник: «Кристал Пэлас» купит Чалова, чтобы удержать в клубе Ходжсона

Нападающий ЦСКА Федор Чалов летом может перейти в «Кристал Пэлас», сообщает Daily Star. Этим трансфером руководство английского клуба надеется удержать главного тренера Роя Ходжсона.

В конце 2019 года Ходжсон провел переговоры о новом контракте, но пока есть ряд расхождений. Он надеется получить усиление состава следующим летом. В зимнее трансферное окно «Кристал Пэлас» не смог приобрести защитника «Вест Бромвича» Натана Фергюсона и нападающего Джеррода Боуэна, который перешел в «Вест Хэм».

21-летний россиянин в текущем сезоне провел 27 матчей за ЦСКА во всех турнирах и забил шесть мячей. Спортивный директор «Кристал Пэласа» Дуги Фридман остается большим поклонником его игры. Ранее за нападающего предлагали около 30 миллионов евро.