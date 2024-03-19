Источник: Конте является одним из главных кандидатов на пост тренера «Баварии»

Итальянский специалист Антонио Конте является одним из главных претендентов на пост главного тренера «Баварии», утверждает La Repubblica.

По данным источника, мюнхенцы связывались с тренером несколько месяцев назад и готовы сделать это снова.

Конте видит свое будущее в клубе серии А, но готов рассмотреть вариант с подписанием контракта с «Баварией». Ранее Sport.es также сообщал, что 54-летний тренер готов возглавить «Барселону».

В феврале «Бавария» объявила об уходе главного тренера Томаса Тухеля из клуба по окончании сезона-2023/24.