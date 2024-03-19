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Сегодня, 17:10

Источник: Конте является одним из главных кандидатов на пост тренера «Баварии»

Руслан Минаев
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Итальянский специалист Антонио Конте является одним из главных претендентов на пост главного тренера «Баварии», утверждает La Repubblica.

По данным источника, мюнхенцы связывались с тренером несколько месяцев назад и готовы сделать это снова.

Конте видит свое будущее в клубе серии А, но готов рассмотреть вариант с подписанием контракта с «Баварией». Ранее Sport.es также сообщал, что 54-летний тренер готов возглавить «Барселону».

В феврале «Бавария» объявила об уходе главного тренера Томаса Тухеля из клуба по окончании сезона-2023/24.

Антонио Конте
Футбол
ФК Бавария
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