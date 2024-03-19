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Сегодня, 04:25

«Милан» интересуется бывшим полузащитником «Динамо» Шиманьски

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Себастьян Шиманьски.
Фото Global Look Press

«Милан» проявляет интерес к полузащитнику «Фенербахче» Себастьяну Шиманьски, сообщает Aksam.

По данным источника, турецкий клуб отказался продавать 24-летнего поляка в итальянскую команду за 18 миллионов евро, однако «россонери» намерены улучшить предложение.

Вероятная сумма сделки оценивается в 25 миллионов евро. Помимо «Милана», футболистом интересуются «Наполи» и «Тоттенхэм».

Шиманьски перешел в «Фенербахче» из московского «Динамо» в июле 2023 года. В сезоне-2023/24 хавбек забил 12 голов и сделал 14 результативных передач в 46 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Шиманьски выступал за «Динамо» с июля 2019 года по июль 2022 года, после чего провел один сезон в аренде в «Фейеноорде».

Себастьян Шиманьски
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Милан
ФК Фенербахче
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