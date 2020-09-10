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Источник: Игуаин договорился о расторжении контракта с «Ювентусом»

21:08
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Форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин договорился с клубом о расторжении контракта. Об этом сообщает в своем Twitter итальянский журналист Фабрицио Романо.

Также сообщается, что аргентинец находится на продвинутой стадии переговоров с «Интер Майами» о переходе на правах свободного агента. Ожидается, что в ближайшие дни стороны придут к соглашению.

32-летний аргентинец в прошедшем сезоне провел 44 матча за «Юве» и забил 11 мячей при восьми голевых передачах.

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